(Пузанова) Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти13.04.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Пузанов Иван Ферапонтович
Отец ребёнка: Пузанов Ферапонт Петрович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Пузанов Семен Ферапонтович
Отец ребёнка: Пузанов Ферапонт Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1916