(Пузанова) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пузанова) Пелагея Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

13.04.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Пузанов Иван Ферапонтович

Отец ребёнка: Пузанов Ферапонт Петрович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Пузанов Семен Ферапонтович

Отец ребёнка: Пузанов Ферапонт Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузанов Ферапонт Петрович

Смерть
13.04.1916
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