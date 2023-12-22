Шаишников Евдоким Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1901
Сын: Шаишников Михаил Евдокимович
Мать ребёнка: Шаишникова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
11.06.1903
Дочь: Шаишникова Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Шаишникова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
07.04.1908
Сын: Шаишников Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Шаишникова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
19.08.1909
Сын: Шаишников Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Шаишникова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
15.10.1911
Дочь: Шаишникова Елизавета Евдокимовна
Мать ребёнка: Шаишникова Мария Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно