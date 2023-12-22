Шаишников Евдоким Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаишников Евдоким Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1901

Сын: Шаишников Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: Шаишникова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
11.06.1903

Дочь: Шаишникова Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Шаишникова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
07.04.1908

Сын: Шаишников Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Шаишникова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
19.08.1909

Сын: Шаишников Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Шаишникова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
15.10.1911

Дочь: Шаишникова Елизавета Евдокимовна

Мать ребёнка: Шаишникова Мария Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаишникова Мария Семёновна

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