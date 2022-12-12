Лукьян Иовов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьян Иовов

Лукьян Иовов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1728 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Иов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Степан Лукьянов

Мать ребёнка: Настасья Васильева

Рождение ребёнка
1775

Сын: Климентий Лукьянов

Мать ребёнка: Настасья Васильева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья Лукьянова

Мать ребёнка: Настасья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Васильева

Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close