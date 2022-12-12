Лукьян Иовов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Иов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Степан Лукьянов
Мать ребёнка: Настасья Васильева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Климентий Лукьянов
Мать ребёнка: Настасья Васильева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья Лукьянова
Мать ребёнка: Настасья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Васильева
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно