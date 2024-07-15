Скорикова Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорикова Феодосия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Скориков Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Михаил Антонович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалёва Аграфена Антоновна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
1914

Муж: Ковалёв Антон

Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Дорошенко Николай Иванович

Отец ребёнка: Дорошенко Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Дорошенко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Дорошенко Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Дорошенко Павел Иванович

Отец ребёнка: Дорошенко Иван Кузьмич

Смерть
1996

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