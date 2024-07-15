Скорикова Феодосия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1996
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Скориков Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва Аграфена Антоновна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
1914
Муж: Ковалёв Антон
Рождение ребёнка
01.01.1929
Сын: Дорошенко Николай Иванович
Отец ребёнка: Дорошенко Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
01.01.1929
Сын: Дорошенко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Дорошенко Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Дорошенко Иван Кузьмич
Смерть
1996