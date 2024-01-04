Ирина Платонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиПосле 1859 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Платон
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1805
Муж: Сава Кирилов
Рождение ребёнка
23.05.1821 ст.
Дочь: Федосья Савельева (Савина)
Отец ребёнка: Сава Кирилов
деревня Марьино
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Тимофей Савин
Отец ребёнка: Сава Кирилов
Смерть
После 1859 ст.