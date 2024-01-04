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Ирина Платонова

Место рождения

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

После 1859 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Платон

Мать: не указана

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
08.01.1805

Муж: Сава Кирилов

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1821 ст.

Дочь: Федосья Савельева (Савина)

Отец ребёнка: Сава Кирилов

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
деревня Марьино
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Тимофей Савин

Отец ребёнка: Сава Кирилов

Смерть
После 1859 ст.
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