Манджиева Нюдля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манджиева Нюдля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1952

Дочь: Цурюмова Любовь Дорджиевна

Отец ребёнка: Манджиев Дордж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манджиев Лев Дорджиевич

Отец ребёнка: Манджиев Дордж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манджиев Владимир Дорджиевич

Отец ребёнка: Манджиев Дордж

Смерть
Неизвестно