Манджиева Нюдля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1952
Дочь: Цурюмова Любовь Дорджиевна
Отец ребёнка: Манджиев Дордж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Манджиев Дордж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манджиев Владимир Дорджиевич
Отец ребёнка: Манджиев Дордж
Смерть
Неизвестно