Белоусова (Золотухина) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова (Золотухина) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1954

Отец: Золотухин Алексей

Мать: Золотухина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Белоусов Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Белоусов Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Аркадий

Отец ребёнка: Белоусов Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Валерий

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