Белоусова (Золотухина) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1954
Отец: Золотухин Алексей
Мать: Золотухина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Белоусов Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Белоусов Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов Аркадий
Отец ребёнка: Белоусов Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белоусов Валерий