Оскалов Лев Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оскалов Лев Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1995

Отец: не указан

Мать: Бессонова Рудакова Анна Валерьевна

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