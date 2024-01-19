Яков Естефеев
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Евтефей Филатов
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Надежда Павлова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марья Яковлева
Мать ребёнка: Надежда Павлова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Надежда Павлова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Александр Яковлев
Мать ребёнка: Надежда Павлова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Николай Яковлев
Мать ребёнка: Надежда Павлова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Андрей Яковлев
Мать ребёнка: Надежда Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Власова
Смерть
Неизвестно