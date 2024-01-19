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Яков Естефеев

Место рождения

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Евтефей Филатов

Мать: Авдотья

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Надежда Павлова

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марья Яковлева

Мать ребёнка: Надежда Павлова

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Надежда Павлова

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Александр Яковлев

Мать ребёнка: Надежда Павлова

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1853

Сын: Николай Яковлев

Мать ребёнка: Надежда Павлова

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Надежда Павлова

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Власова

Смерть
Неизвестно
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