Соян Чорбаан Бадыевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соян Чорбаан Бадыевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чорбаан Баадыр-оол Таейевич

Отец ребёнка: Соян Таей Сурасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соян Биче-оол Таейевич

Отец ребёнка: Соян Таей Сурасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопсан Шулуу Таейевич

Отец ребёнка: Соян Таей Сурасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чорбаан Дуктуг-оол Таейевич

Отец ребёнка: Соян Таей Сурасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соян Дамба Таейевич

Отец ребёнка: Соян Таей Сурасович

Смерть
Неизвестно

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