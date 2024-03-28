Соян Чорбаан Бадыевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чорбаан Баадыр-оол Таейевич
Отец ребёнка: Соян Таей Сурасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соян Таей Сурасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соян Таей Сурасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чорбаан Дуктуг-оол Таейевич
Отец ребёнка: Соян Таей Сурасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соян Дамба Таейевич
Отец ребёнка: Соян Таей Сурасович
Смерть
Неизвестно