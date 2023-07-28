Калафат Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалафат Александра Павловна

Калафат Александра Павловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Чарка Агафия Харлампиевна

Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович

Бракосочетание
До 1860

Муж: Калафат Харлампий Федорович

Рождение ребёнка
10.02.1867

Сын: Калафат Иван Харлампиевич

Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович

Рождение ребёнка
04.09.1872

Сын: Калафат Дмитрий Харлампиевич

Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Калафат Митрофан Харлампиевич

Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович

Рождение ребёнка
13.11.1874

Сын: Калафат Николай Харлампиевич

Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович

Рождение ребёнка
25.07.1876

Сын: Калафат Федор Харлампиевич

Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович

Рождение ребёнка
15.05.1879

Дочь: София Харлампиевна

Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович

Смерть
Неизвестно