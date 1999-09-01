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Ошурков Михаил Павлович

Место рождения

Палыгинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

01.03.1932

Дата смерти

01.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1932

Отец: Ошурков Павел Михайлович

Мать: Ошуркова Варвара Григорьевна

Палыгинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
26.04.1958

Жена: Ошуркова Тамара Андреевна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.03.1959

Дочь: Ефимова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Ошуркова Тамара Андреевна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошуркова Тамара Андреевна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
01.09.1999
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