Ошурков Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения01.03.1932
Дата смерти01.09.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1932
Бракосочетание
26.04.1958
Рождение ребёнка
25.03.1959
Дочь: Ефимова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Ошуркова Тамара Андреевна
Рождение ребёнка
19.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ошуркова Тамара Андреевна
Смерть
01.09.1999