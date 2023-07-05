Илья Киреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Кирей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Филипп Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Яков Ильич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1828