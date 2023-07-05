Илья Киреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлья Киреевич

Илья Киреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Кирей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Филипп Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Яков Ильич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1828