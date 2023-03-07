Петушкова (Голованова) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения11.03.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1950
Отец: Голованов Василий Кириллович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.04.1977
Сын: Петушков Петр
Отец ребёнка: Петушков Александр
Рождение ребёнка
09.11.1984
Сын: Петушков Александр
Отец ребёнка: Петушков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Петушков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Петушков Александр
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петушков Александр