Петушкова (Голованова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петушкова (Голованова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

11.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1950

Отец: Голованов Василий Кириллович

Мать: скрыто настройками приватности

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.04.1977

Сын: Петушков Петр

Отец ребёнка: Петушков Александр

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.11.1984

Сын: Петушков Александр

Отец ребёнка: Петушков Александр

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Петушков Александр

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Петушков Александр

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петушков Александр

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
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