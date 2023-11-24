Зобов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зобов Николай Никифорович
Мать: Зобова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зобова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зобова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зобова Майя Сергеевна
Мать ребёнка: Зобова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зобова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Сергеевна
Мать ребёнка: Зобова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зобова Анна Григорьевна