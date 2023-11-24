Зобов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зобов Николай Никифорович

Мать: Зобова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Зобова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Зобова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зобова Майя Сергеевна

Мать ребёнка: Зобова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Зобова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Сергеевна

Мать ребёнка: Зобова Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зобова Анна Григорьевна

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