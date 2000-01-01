Москвина Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Москвин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Москвин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Москвин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Москвин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Москвин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Москвин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Алисандра Васильевна
Отец ребёнка: Москвин Василий Ефимович
Работа или профессия
Неизвестно