Москвина Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвина Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Москвин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Москвин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Москвин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Москвин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Москвин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Москвин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Москвин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Москвин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Москвин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Алисандра Васильевна

Отец ребёнка: Москвин Василий Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
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