Недосекин Юрий 26.11.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Недосекин Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1939

Отец: Недосекин Михаил

Мать: (Крень) Антонина (Тина) Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Образование
С 1959 по 1964
МГТУ «Станкин»
высшее
Бракосочетание
04.06.1964

Жена: скрыто настройками приватности

Грибоедовский ЗАГС, Москва
Рождение ребёнка
04.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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