Недосекин Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Образование
С 1959 по 1964
МГТУ «Станкин»
высшее
Бракосочетание
04.06.1964
Жена: скрыто настройками приватности
Грибоедовский ЗАГС, Москва
Рождение ребёнка
04.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно