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(Герасимова) Ирина
(Герасимова) Ирина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.2008
Пол
Женский
Отец
Герасимов Дмитрий Иванович
1981 г.р.
Мать
Герасимова (Якшамкина) Марина Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.2008
Отец:
Герасимов Дмитрий Иванович
Мать:
Герасимова Марина Петровна
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