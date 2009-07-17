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Войташ Александр
Войташ Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.05.1952
Дата смерти
17.07.2009
Пол
Мужской
Отец
Войташ Николай
1926 г.р.
Мать
(Петрухина) Анна
Дети
Не указаны
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ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1952
Отец:
Войташ Николай
Мать:
Анна
Смерть
17.07.2009
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