Войташ Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войташ Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1952

Дата смерти

17.07.2009

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1952

Отец: Войташ Николай

Мать: Анна

Смерть
17.07.2009
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