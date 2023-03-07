Степан Алексеев
Место рождения
Дата рождения25.12.1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
25.12.1794 ст.
Отец: Алексей Харлампиев
Мать: Евдокия Иванова
Дворцовой вотчины деревни Трищелинка у Алексея Харлампиева родился сын Стефан. Восприимниками были деревни Горы Наум Аввакумов и Виделибской волости деревни Подберезья вдова Марина Ануфриева
Бракосочетание
23.01.1816
Жена: Анастасия Никитина
Удельного ведомства деревни Трищелинка крестьянский сын отрок Стефан Алексеев 26 лет с экономического ведомства деревни Рожново крестьянина Никиты Иванова дочь девица Анастасией 17-ти лет венчан первы... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1816 ст.
Сын: Яков Степанов
Мать ребёнка: Анастасия Никитина
Удельного ведомства деревни Трищелинка у крестьянина Степана Алексеева с женой его Настасьей Никитиною родился сын. Ему же имя наречено Яков. Крещен 21-го дня. Восприимники были вотчины помещика Родио... Показать все
Смерть
Неизвестно