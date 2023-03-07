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Степан Алексеев

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

25.12.1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1777 г.р.

Мать

Вычислено 1769 г.р.

Жена

Вычислено 1798 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1794 ст.

Отец: Алексей Харлампиев

Мать: Евдокия Иванова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Дворцовой вотчины деревни Трищелинка у Алексея Харлампиева родился сын Стефан. Восприимниками были деревни Горы Наум Аввакумов и Виделибской волости деревни Подберезья вдова Марина Ануфриева
Бракосочетание
23.01.1816

Жена: Анастасия Никитина

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинка крестьянский сын отрок Стефан Алексеев 26 лет с экономического ведомства деревни Рожново крестьянина Никиты Иванова дочь девица Анастасией 17-ти лет венчан первы... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1816 ст.

Сын: Яков Степанов

Мать ребёнка: Анастасия Никитина

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинка у крестьянина Степана Алексеева с женой его Настасьей Никитиною родился сын. Ему же имя наречено Яков. Крещен 21-го дня. Восприимники были вотчины помещика Родио... Показать все
Смерть
Неизвестно
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