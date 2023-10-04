Медведев Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.2008
Сын: Медведев Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Медведева-Перешеина Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
06.07.2013
Дочь: Медведева Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Медведева-Перешеина Ирина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно