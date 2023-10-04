Медведев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.2008

Сын: Медведев Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Медведева-Перешеина Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
06.07.2013

Дочь: Медведева Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Медведева-Перешеина Ирина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева-Перешеина Ирина Викторовна

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