Тятова Матрена Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тятова Матрена Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Федосия

Отец ребёнка: Тятов Федор

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Тятов Федор

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Тятов Федор

Августовка, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тятов Федор

Смерть
Неизвестно