Тятова Матрена Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Федосия
Отец ребёнка: Тятов Федор
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Тятов Федор
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Тятов Федор
Августовка, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тятов Федор
Смерть
Неизвестно