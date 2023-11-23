(Добротин) Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Добротин) Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Неизвестно Афанасий Егорович

Мать: Наталия Васильевна

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