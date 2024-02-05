Татьяна Иванова
Место рожденияд. Пестеньковой Муромской округи
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Иван
Мать: не указана
д. Пестеньковой Муромской округи
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Василей Киреев
Отец ребёнка: Кирей Федоров
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Пелагея Киреева
Отец ребёнка: Кирей Федоров
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Кирей Федоров
д. Кондаково, Меленковский уезд
Смерть
Неизвестно
д. Кондаково, Меленковский уезд