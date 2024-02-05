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Татьяна Иванова

Место рождения

д. Пестеньковой Муромской округи

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1747 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1758 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1722

Отец: Иван

Мать: не указана

д. Пестеньковой Муромской округи
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Василей Киреев

Отец ребёнка: Кирей Федоров

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Пелагея Киреева

Отец ребёнка: Кирей Федоров

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Филипп Киреев (Киров)

Отец ребёнка: Кирей Федоров

д. Кондаково, Меленковский уезд
Смерть
Неизвестно
д. Кондаково, Меленковский уезд
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