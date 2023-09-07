Горшков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1991
Отец: Горшков Владимир
Мать: Горшкова Ольга
Бракосочетание
25.12.2015
Жена: Горшкова Татьяна
Рождение ребёнка
06.12.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горшкова Татьяна
Развод
19.12.2018
Жена: Горшкова Татьяна
Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра