Горшков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1991

Пол

Мужской

Отец

Около 1958 г.р.

Мать

1963 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1991

Отец: Горшков Владимир

Мать: Горшкова Ольга

Бракосочетание
25.12.2015

Жена: Горшкова Татьяна

Рождение ребёнка
06.12.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горшкова Татьяна

Развод
19.12.2018

Жена: Горшкова Татьяна

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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