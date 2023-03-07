Покрышкина Марья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкина Марья Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Агафия Никифорова

Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Егоров

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Евдокия (Авдотья) Никифорова

Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Егоров

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Покрышкин Василий Никифоров

Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Никифор Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829
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