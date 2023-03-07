Покрышкина Марья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Агафия Никифорова
Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Егоров
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Евдокия (Авдотья) Никифорова
Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Егоров
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Покрышкин Василий Никифоров
Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829