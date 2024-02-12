Першин Емельян
Место рождениядер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Першин Клим
Мать: Першина Ольга
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Лазарева Мария
Мать ребёнка: Першина Александра
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
06.02.1894
Дочь: Козлова Ксения
Мать ребёнка: Першина Александра
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Першина Александра
Смерть
1959
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
дома .