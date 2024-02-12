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Першин Емельян

Место рождения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Першин Клим

Мать: Першина Ольга

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Лазарева Мария

Мать ребёнка: Першина Александра

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
06.02.1894

Дочь: Козлова Ксения

Мать ребёнка: Першина Александра

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Першина Александра

Смерть
1959
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
дома .
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