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Алемасов Степан Кондратьев

Место рождения

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Алемасов Кондратий Ефимов

Мать: Алемасова Аксинья Логинова

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Алемасова Федосья Степановна

Мать ребёнка: Алемасова Маремьяна Фёдорова

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Алемасов Василий Степанович

Мать ребёнка: Алемасова Маремьяна Фёдорова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Алемасов Роман Степанович

Мать ребёнка: Алемасова Маремьяна Фёдорова

Рождение ребёнка
1871

Сын: Алемасов Павел Степанович

Мать ребёнка: Алемасова Маремьяна Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алемасова Маремьяна Фёдорова

Смерть
До 1917
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