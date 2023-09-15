Алемасов Степан Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Алемасова Федосья Степановна
Мать ребёнка: Алемасова Маремьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
1866
Сын: Алемасов Василий Степанович
Мать ребёнка: Алемасова Маремьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
1869
Сын: Алемасов Роман Степанович
Мать ребёнка: Алемасова Маремьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
1871
Сын: Алемасов Павел Степанович
Мать ребёнка: Алемасова Маремьяна Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1917