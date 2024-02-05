Пинчук Климентий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук Климентий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пинчук Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пинчук Евдокия Ивановна

Верх-Каргат, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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