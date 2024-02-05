Пинчук Климентий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пинчук Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пинчук Евдокия Ивановна
Верх-Каргат, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно