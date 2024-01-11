Гриф Израиль Соломонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Гриф Соломон Нахимович
Мать: Гриф Сарра Самойловна
Рождение ребёнка
29.04.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гриф Мария
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.1938
Дочь: Шарпанская Любовь Израилевна
Мать ребёнка: Гриф Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриф Мария
Упоминание
Неизвестно
Был офицером.
Смерть
1945
умер от бронхиальной астмы