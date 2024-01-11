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Гриф Израиль Соломонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Гриф Соломон Нахимович

Мать: Гриф Сарра Самойловна

Рождение ребёнка
29.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриф Мария

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.1938

Дочь: Шарпанская Любовь Израилевна

Мать ребёнка: Гриф Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриф Мария

Упоминание
Неизвестно
Был офицером.
Смерть
1945
умер от бронхиальной астмы
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