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Ачкасов Дмитрий Николаевич

Место рождения

Букреевка, Щигровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ачкасов Николай Афанасьевич

Мать: Ачкасова Елена Павловна

Букреевка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.03.1889

Сын: Ачкасов Алексей Дмитривеич

Мать ребёнка: Ачкасова Акилина Абрамовна

Рождение ребёнка
01.06.1890 ст.

Сын: Ачкасов Феодор Дмитриевич

Мать ребёнка: Ачкасова Акилина Абрамовна

Букреевка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ачкасов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Ачкасова Акилина Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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