Ачкасов Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1889
Сын: Ачкасов Алексей Дмитривеич
Мать ребёнка: Ачкасова Акилина Абрамовна
Рождение ребёнка
01.06.1890 ст.
Сын: Ачкасов Феодор Дмитриевич
Мать ребёнка: Ачкасова Акилина Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ачкасов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Ачкасова Акилина Абрамовна
Смерть
Неизвестно