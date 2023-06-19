Козлов Фока Тихонович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Козлов Тихон Федотович
Мать: Козлова Алена Степановна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Козлов Никифор Фокич
Мать ребёнка: Козлова Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Козлова Анастасия Фокична
Мать ребёнка: Козлова Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Козлова Лукерья Фокична
Мать ребёнка: Козлова Варвара Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Отдан в рекруты в 1810 году
Смерть
Неизвестно