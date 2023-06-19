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Козлов Фока Тихонович

Место рождения

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Козлов Тихон Федотович

Мать: Козлова Алена Степановна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Козлов Никифор Фокич

Мать ребёнка: Козлова Варвара Егоровна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Козлова Анастасия Фокична

Мать ребёнка: Козлова Варвара Егоровна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Козлова Лукерья Фокична

Мать ребёнка: Козлова Варвара Егоровна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Отдан в рекруты в 1810 году
Смерть
Неизвестно
Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область