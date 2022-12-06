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Ярина Геннадий Васильевич

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Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

16.10.1942

Дата смерти

06.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1942

Отец: Ярина Василий Герасимович

Мать: Морозова Александра Васильевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.01.1971

Сын: Ярина Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Ярина Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
26.11.1982

Дочь: Ярина Оксана Геннадьевна

Мать ребёнка: Ярина Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярина Зоя Ивановна

Смерть
06.12.2022
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