Ярина Геннадий Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.10.1942
Дата смерти06.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1942
Рождение ребёнка
15.01.1971
Сын: Ярина Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Ярина Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
26.11.1982
Дочь: Ярина Оксана Геннадьевна
Мать ребёнка: Ярина Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярина Зоя Ивановна
Смерть
06.12.2022