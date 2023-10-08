Шинкоренко Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинкоренко Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шинкоренко Петр Петрович

Мать: Моляренко Наталья Петровна

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