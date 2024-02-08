Женихова -- Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Женихова -- Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1838 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1856

Сын: Женихов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Женихов Никифор Иванович

Тельнята, Даровской муниципальный район, Кировская область
https://drive.google.com/drive/folders/1UIQMNK_dWPKN1uG1o20scfPH2-z_kZG5?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Женихов Никифор Иванович

Смерть
Неизвестно
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