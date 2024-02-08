Женихова -- Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1856
Отец ребёнка: Женихов Никифор Иванович
Тельнята, Даровской муниципальный район, Кировская область
https://drive.google.com/drive/folders/1UIQMNK_dWPKN1uG1o20scfPH2-z_kZG5?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно