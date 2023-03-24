(ШВЕЦОВА) ИЗЭТТА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Сын: Рывкин АНДРЕЙ
Отец ребёнка: Рывкин ОЛЕГ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рывкин ОЛЕГ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рывкин ОЛЕГ
Смерть
2020
Екатеринбург