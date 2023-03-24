(ШВЕЦОВА) ИЗЭТТА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(ШВЕЦОВА) ИЗЭТТА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Сын: Рывкин АНДРЕЙ

Отец ребёнка: Рывкин ОЛЕГ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рывкин ОЛЕГ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рывкин ОЛЕГ

Смерть
2020
Екатеринбург
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