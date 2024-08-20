Левина Зотова (Карпушина) Надежда Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1911
Отец: Карпушин Трофим Макарович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зотов Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маматрахимова (Левина) Валентина Петрова
Отец ребёнка: Левин Петр Федосеевич
Рождение ребёнка
07.10.1931
Сын: Зотов Иван Ефимович
Отец ребёнка: Зотов Ефим
Смерть
Неизвестно