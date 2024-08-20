Левина Зотова (Карпушина) Надежда Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевина Зотова (Карпушина) Надежда Трофимова

Левина Зотова (Карпушина) Надежда Трофимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1911

Отец: Карпушин Трофим Макарович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Петр Федосьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маматрахимова (Левина) Валентина Петрова

Отец ребёнка: Левин Петр Федосеевич

Рождение ребёнка
07.10.1931

Сын: Зотов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Зотов Ефим

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.