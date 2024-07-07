Тихонравов Михаил Иванович Около 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тихонравов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонравова (Добролюбова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Тихонравова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Тихонравова (Добролюбова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Тихонравов Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Тихонравова (Добролюбова) Елизавета Ивановна

с. Новошино
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Демокритова (Тихонравова) Олимпиада Михайловна

Мать ребёнка: Тихонравова (Добролюбова) Елизавета Ивановна

с. Новошино
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Тихонравова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Тихонравова (Добролюбова) Елизавета Ивановна

с. Новошино
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Тихонравов Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Тихонравова (Добролюбова) Елизавета Ивановна

с. Новошино
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: (Тихонравова) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Тихонравова (Добролюбова) Елизавета Ивановна

с. Новошино
Смерть
Неизвестно

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