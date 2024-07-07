Тихонравов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Тихонравова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Тихонравова (Добролюбова) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Тихонравов Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Тихонравова (Добролюбова) Елизавета Ивановна
с. Новошино
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Демокритова (Тихонравова) Олимпиада Михайловна
Мать ребёнка: Тихонравова (Добролюбова) Елизавета Ивановна
с. Новошино
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Тихонравова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Тихонравова (Добролюбова) Елизавета Ивановна
с. Новошино
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Тихонравов Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Тихонравова (Добролюбова) Елизавета Ивановна
с. Новошино
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: (Тихонравова) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Тихонравова (Добролюбова) Елизавета Ивановна
с. Новошино
Смерть
Неизвестно