Салахутдинов Гаязетдин Мулла
Место рожденияд. Алькеево,Алькеевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Салахутдинова) Амина
Мать ребёнка: Салахутдинова (Мухаметшина) Хадичэ
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Салахутдинова (Мухаметшина) Хадичэ
Рождение ребёнка
14.08.1943
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1947
Смерть
Неизвестно