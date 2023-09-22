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Терпугов Яков Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

05.11.1870 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Терпугов Андрей Фролович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1870 ст.

Сын: Терпугов Иоаким Яковлевич

Мать ребёнка: Терпугова Варвара Вавиловна

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терпугова Варвара Вавиловна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Похороны
05.11.1870 ст.
Смерть
05.11.1870 ст.
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От продолжительной болезни | Мухрановский форпост, Илецкая станица
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