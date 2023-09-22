Терпугов Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смерти05.11.1870 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: Терпугов Андрей Фролович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1870 ст.
Сын: Терпугов Иоаким Яковлевич
Мать ребёнка: Терпугова Варвара Вавиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Похороны
05.11.1870 ст.
Смерть
05.11.1870 ст.
Причина смерти: От продолжительной болезни | Мухрановский форпост, Илецкая станица