Верещагин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагин Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парфёнова Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
?.06.1944
Причина смерти: На войне, от ран
Похороны
Неизвестно
Беларусь, Бегомль
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