Верещагин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парфёнова Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
?.06.1944
Причина смерти: На войне, от ран
Похороны
Неизвестно
Беларусь, Бегомль