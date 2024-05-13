Тарасова (Шепитко) Татьяна Олеговна 07.12.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарасова (Шепитко) Татьяна Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Максим Сергеевич

Рождение ребёнка
05.07.2013

Сын: Тарасов Александр Максимович

Отец ребёнка: Тарасов Максим Сергеевич

Рождение ребёнка
17.04.2015

Сын: Тарасов Никита Максимович

Отец ребёнка: Тарасов Максим Сергеевич

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