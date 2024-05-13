Тарасова (Шепитко) Татьяна Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.2013
Сын: Тарасов Александр Максимович
Отец ребёнка: Тарасов Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
17.04.2015
Сын: Тарасов Никита Максимович
Отец ребёнка: Тарасов Максим Сергеевич