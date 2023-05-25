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Параскева Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

17.01.1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Василий Михайлов

Рождение ребёнка
04.04.1801 ст.

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Михайлов

Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Карасев Терентий Васильев

Отец ребёнка: Василий Михайлов

Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Михайлов

Смерть
17.01.1889
Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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