Параскева Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти17.01.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Василий Михайлов
Рождение ребёнка
04.04.1801 ст.
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Карасев Терентий Васильев
Отец ребёнка: Василий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Михайлов
Смерть
17.01.1889