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Долгая Дарья Моисеевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгий Андрей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Долгий Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Долгий Андрей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Долгий Степан Андреевич

Отец ребёнка: Долгий Андрей Павлович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Лях (Долгая) Агафия Андреевна

Отец ребёнка: Долгий Андрей Павлович

Рождение ребёнка
19.05.1879

Дочь: (Долгая) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Долгий Андрей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Долгий Илья Андреевич

Отец ребёнка: Долгий Андрей Павлович

Рождение ребёнка
03.08.1884

Дочь: Григоренко (Долгая) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Долгий Андрей Павлович

Смерть
Неизвестно

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