Долгая Дарья Моисеевна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1867
Отец ребёнка: Долгий Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Долгий Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Лях (Долгая) Агафия Андреевна
Отец ребёнка: Долгий Андрей Павлович
Рождение ребёнка
19.05.1879
Дочь: (Долгая) Елена Андреевна
Отец ребёнка: Долгий Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Долгий Андрей Павлович
Рождение ребёнка
03.08.1884
Дочь: Григоренко (Долгая) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Долгий Андрей Павлович
Смерть
Неизвестно