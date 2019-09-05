Бадиатуллина Садят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадиатуллина Садят

Место рождения

с. Старый Мочалей

Дата рождения

05.09.1925

Дата смерти

19.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
195

Сын: Бадиатуллин Абдулганиевич

Отец ребёнка: Бадиатуллин Абдулгани

с. Старый Мочалей
Рождение
05.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Старый Мочалей
Рождение ребёнка
20.03.1951

Сын: Бадиатуллин Гаярь

Отец ребёнка: Бадиатуллин Абдулгани

с. Старый Мочалей
Рождение ребёнка
11.04.1956

Дочь: Адиатулин Равиля

Отец ребёнка: Бадиатуллин Абдулгани

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1958

Сын: Бадиатуллин Ансар

Отец ребёнка: Бадиатуллин Абдулгани

с. Старый Мочалей
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадиатуллин Абдулгани

Смерть
19.12.1997
Москва, город федерального значения Москва
Бутовское кладбище
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