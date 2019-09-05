Бадиатуллина Садят
Место рожденияс. Старый Мочалей
Дата рождения05.09.1925
Дата смерти19.12.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
195
Сын: Бадиатуллин Абдулганиевич
Отец ребёнка: Бадиатуллин Абдулгани
с. Старый Мочалей
Рождение
05.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Старый Мочалей
Рождение ребёнка
20.03.1951
Сын: Бадиатуллин Гаярь
Отец ребёнка: Бадиатуллин Абдулгани
с. Старый Мочалей
Рождение ребёнка
11.04.1956
Дочь: Адиатулин Равиля
Отец ребёнка: Бадиатуллин Абдулгани
Рождение ребёнка
1958
Сын: Бадиатуллин Ансар
Отец ребёнка: Бадиатуллин Абдулгани
с. Старый Мочалей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.1997
Бутовское кладбище