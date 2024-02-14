Цой Евсей
Место рожденияДальний Восток
Дата рождения1905
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Цой Никифор
Мать: Цой Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цой Надежда
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Цой) Галина
Мать ребёнка: Цой Надежда
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Цой) Устинья
Мать ребёнка: Цой Надежда
Рождение ребёнка
09.04.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цой Надежда
Рождение ребёнка
1937
Сын: Цой Виталий
Мать ребёнка: Цой Надежда
Смерть
1981