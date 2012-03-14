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Ковтун Тимофей Александрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

14.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.2012

Отец: Ковтун Александр Александрович

Мать: Копосова Ирина Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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