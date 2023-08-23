Юрков Елисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрков Елисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

Около 1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Юрков Григорий

Мать: Юркова Анна

Смерть
Неизвестно
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