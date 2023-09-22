Егоров Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1946
Дочь: Лемаева Александра Борисовна
Мать ребёнка: Егорова Татьяна
Рождение ребёнка
22.08.1948
Дочь: Анищенко Анна Борисовна
Мать ребёнка: Егорова Татьяна
Лещеевка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно