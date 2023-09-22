Егоров Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1946

Дочь: Лемаева Александра Борисовна

Мать ребёнка: Егорова Татьяна

Рождение ребёнка
22.08.1948

Дочь: Анищенко Анна Борисовна

Мать ребёнка: Егорова Татьяна

Лещеевка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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