Павленко Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Павленко Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павленко Андрей
Мать ребёнка: Павленко Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Павленко Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павленко Евдокия
Смерть
Неизвестно